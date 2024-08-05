اليوم السابع
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اختبارات القدرات 2024 .. مكتب التنسيق يهيب بالطلاب سرعة التسجيل بالموقع

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:53 م
اختبارات القدرات 2024 .. مكتب التنسيق يهيب بالطلاب سرعة التسجيل بالموقع السيد عطا
كتب محمد صبحى

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أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، طلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لاختبارات القدرات، مشيرا إلى أحقية طلاب الدور الثانى وكذلك طلاب الثانوية العامة المؤجلين التقدم لحجز الاختبارات.

وقال السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إن اختبارات القدرات تُجرى في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.
 







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موقع التنسيق

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اختبارات القدرات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط موقع اختبارات القدرات

التقدم لاختبارات القدرات




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