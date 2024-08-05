اليوم السابع
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البورصة تفتتح تعاملاتها على تراجع حاد لمؤشراتها

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:05 ص
البورصة تفتتح تعاملاتها على تراجع حاد لمؤشراتها البورصة المصرية.. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين على تراجع حاد لتواصل نزيف الخسائروتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.73% ليصل عن مستوى 27727 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.99% ليصل عند مستوى 11956 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.15%  ليصل عند مستوى 33605 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.53% ليصل عند مستوى 6275 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.37% عند مستوى 8986 نقطة.

 







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