البورصة تفتتح تعاملاتها على تراجع حاد لمؤشراتها

كتبت أسماء أمين

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين على تراجع حاد لتواصل نزيف الخسائروتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.73% ليصل عن مستوى 27727 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.99% ليصل عند مستوى 11956 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.15% ليصل عند مستوى 33605 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.53% ليصل عند مستوى 6275 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.37% عند مستوى 8986 نقطة.