أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم 4-8-2024

كتبت أسماء أمين

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاحد 4-8-2024 .

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد بداية الأسبوع على تراجع حاد ليخسر رأس المال السوقي حوالى 58 مليار جنيه ليصل إلى 1.946 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريليون جنيه إغلاق الخميس.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.92% ليغلق عند مستوى 29359 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.33% ليصل عند مستوى 34696 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100متساوي الأوزان"، بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 9719 نقطة.

جلت تعاملات المصريين نسبة 94.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاحد بداية الأسبوع.

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.5% و العرب على 3.7% و ذلك بعد استبعاد الصفقات ، و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 38.1 مليون جنيه هذه الجلسة و ذلك بعد استبعاد الصفقات. بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى قيمة 27.7 مليون جنيه و10.4 مليون جنيه على الترتيب

وصعدت اسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة ، بينما تراجع 152 سهم ، وحافظ 47 سهما على اسعارهم السابقة

الأسهم الأكثر ارتفاعا

العربية لحليج الأقطان 5.45%رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.97%العربية المتحدة للشحن والتفريغ 4.97%روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 4.26%النصر للملابس والمنسوجات – كابو 3.60%

الأسهم الأكثر انخفاضا

مينا للاستثمار السياحي والعقاري 9.04%

الاستثمار العقاري العربي – اليكو 8.93%

جنوب الوادى للاسمنت 8.18%

اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 8.01 %

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 7.87%



