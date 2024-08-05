"بلغوا عنى لو آية".. شاهد حلقات تجويد القرآن للأطفال بمساجد البحيرة.. صور

البحيرة -ناصر جودة

"بلغوا عَنِّي ولو آية" يمكن لهذه الكلمات المأخوذة من الحديث النبوى الشريف أن تعبر بصدق عن مجالس وحلقات تحفيظ وتجويد القرآن الكريم للاطفال والتى تنظمها وزارة الأوقاف بمعظم مساجد الجمهورية، وذلك بهدف تعميق الوعى الدينى والاخلاقى فى نفوس النشئ و بناء وعي الاطفال بشكل صحيح بعيدا عن الغلو والتشدد.

وشهد عدد كبير من مساجد محافظة البحيرة تدشين فاعليات تحفيظ القرآن الكريم للاطفال والبراعم والتى لاقت إقبالا كبيرا من الرواد خاصة بعد الإنتهاء من الامتحانات الدراسية وبدء الاجازة الصيفية.

وتهدف فاعليات حلقات تحفيظ القرآن الكريم التى يتم تنظيمها مجانا الى تنمية مهارات وقدرات البراعم فى حفظ آيات الذكر الحكيم ومعرفة أحكام التجويد الى جانب التعرف على القيم والمبادئ الإسلامية منذ الصغر.



وتأتى فاعليات تحفيظ القرأن الكربم فى إطار النشاط الصيفى للمساجد تحت رعاية الدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف وإشراف الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

ولم تقتصر برامج الانشطة الدينية للاطفال داخل المساجد على فاعليات تحفيظ القرآن الكريم فقط بل تعدى ذلك الى تفسير القرآن وأحكام التجويد، وكذلك دراسة الأحاديث النبوية الشريفة .

وكانت وزارة الاوقاف قد أعلنت عن إنطلاق النشاط الصيفى بأغلب مساجد الجمهورية مع بدء الإجازات الدراسية للتلاميذ والطلاب.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن تلك المبادرات والأنشطة تأتى فى إطار استعادة دور المسجد فى بناء الوعى من خلال الدروس والندوات والمحاضرات واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ومن أهمهاالتوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين وعقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

وأضافت وزارة الأوقاف أنه يتم عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والتوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال



حلقات تجويد القرآن الكريم للأطفال