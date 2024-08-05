الهيئة الصحية البريطانية توصى بالحد من هذه الأطعمة.. تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول

كتبت مروة هريدى

التأقلم مع ارتفاع نسبة الكوليسترول يعني وجود كمية كبيرة من مادة دهنية في مجرى الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه المادة في الأوعية الدموية مسببة انسدادات، ولهذا السبب فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعد عامل خطر رئيسي للحالات الطبية الطارئة المميتة، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وفقًا لموقع "إكسبريس".

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، والنظام الغذائي هو أحدها، وعلى وجه التحديد، فإن الإفراط في تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، ولهذا السبب توصى هيئة الخدمات الصحية البريطانية بأن يتناول الرجال 30 جرامًا فقط من الدهون المشبعة، بينما تتناول النساء 20 جرامًا والأطفال أقل من ذلك.

وتعتبر الطريقة الرئيسية للتعامل مع مستويات الكوليسترول في الدم هي تقليل كمية الدهون المشبعة التي نستهلكها، لذلك يجب التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة، ويمكن البحث عن بدائل صحية مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.

حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من اللحوم الحمراء والمصنعة (بما في ذلك لحم البقر ولحم الضأن) موضحة أنهما من أكبر مصادر الدهون المشبعة، حيث تحتوي هذه اللحوم عادةً على نسبة أعلى من الدهون المشبعة مقارنة بالدجاج أو الديك الرومي منزوع الجلد، وإذا تم استخدامها في فطيرة أو عجينة فإن المعجنات ستضيف المزيد من الدهون المشبعة.

وللحد من تناول الدهون المشبعة، تقول مؤسسة القلب البريطانية "يمكنك تقليل الدهون المشبعة في نظامك الغذائي عن طريق اختيار قطع اللحم الخالية من الدهون، واللحم المفروم الخالى من الدهون أو قليلة الدهون للغاية، والتحول من اللحوم الحمراء إلى الدجاج أو الأسماك أو البروتين النباتي (مثل الفاصوليا أو العدس).