الأرصاد توجه 5 نصائح مهمة للمواطنين فى أماكن سقوط الأمطار

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الاحتياطات اللازمة أثناء حدوث الأمطار الرعدية والرمال المثارة، وذلك تزامنا مع تعرض بعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر لـ أمطار رعدية .

ومن هذه الاحتياطات :

- تجنب الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة

- الابتعاد عن الأودية المنحدرة ومجرى السيول

- خفف السرعة واستخدم الإشارات التحذيرية أثناء القيادة على الطرق

- تحرك إلى أقرب مبنى أو سيارة للاحتماء بها

- متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.