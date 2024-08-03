اليوم السابع
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انقلاب مفاجئ فى حالة الطقس بأسوان لليوم الثانى على التوالى.. فيديو وصور

السبت، 03 أغسطس 2024 05:44 م
انقلاب مفاجئ فى حالة الطقس بأسوان لليوم الثانى على التوالى.. فيديو وصور أجواء أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، لحالة الطقس جنوب مصر، والذى شهد انقلاب مفاجئ فى حالة الطقس بأسوان لليوم الثاني على التوالى، تضمنت تجمع كثيف للسحب وأمطار تصل لحد السيول في مناطق مختلفة بالجنوب.

شهدت منطقة قسطل على الحدود المصرية السودانية أقصى جنوب أسوان، تساقط أمطار غزيرة فى طقس متقلب يضرب جنوب البلاد منذ الأمس.

وتشهد محافظة أسوان، أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق يصحاب ذلك تجمع كثيف للسحب وارتفاع فى نسبة الرطوبة تصل إلى 29%، وسجلت درجات الحرارة اليوم فى محافظة أسوان العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.

أجواء-أسوان
أجواء-أسوان

 

الطقس-فى-أسوان
الطقس-فى-أسوان

 

طقس-أسوان
طقس-أسوان

 

ميدان-المحطة-
ميدان-المحطة-

 







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