إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق بمركز أبو تيج فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بمركز أبو تيج لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط ،إنه تم رفع اشغالات الباعة الجائلين، وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق بمركز أبو تيج حيث تم إزالة كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية بمدينة أبو تيج من بينها شارع الجلاء وشارع بيوض وميدان الفرغل وميدان أبو سعيدة وطريق "أسيوط- سوهاج" الزراعي حفاظاً علي المظهر الحضاري وتيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ونوابه ومسئولي الإشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين المتعدين على الشارع العام.



