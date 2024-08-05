محافظ أسيوط يسلم 32 مشروعا وكرسيا متحركا للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم

أسيوط-هيثم البدرى

سلم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، 32 مشروعا وبعض الكراسي المتحركة للأسر الأولى بالرعاية وبعض الأشخاص من ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة ومعيشة لائقة لهم، جاء ذلك خلال الفعالية التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط وبمشاركة عدد من السيدات المستفيدات والأسر المستحقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وسلم المحافظ، 16 فرنا منزليا بأسطوانات البوتاجاز وأجولة الدقيق و11 ماكينة خياطة وأثواب أقمشة لكل ماكينة للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية لتكون أسرة منتجة قادرة على الإنتاج، فضلاً عن تسليم 5 كراسي كهربائية متحركة لبعض الأشخاص من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وذلك عقب اختيارهن بعد فحص وبحث حالتهن الإجتماعية بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي وإدارة خدمة المواطنين وادارة المشاركة المجتمعية ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، جاء ذلك وسط أجواء من السعادة والفرحة بين الحضور واطلاق الزغاريد.

وحرص محافظ أسيوط، على تفقد معرض للمنتجات والأعمال اليدوية كالمفروشات المنزلية والملابس والمنسوجات وغيرها فضلاً عن المخبوزات المختلفة كالخبز والفطير المشلتت البلدي والتى تم تنفيذها من قبل السيدات ذوات الهمم المستفيدات من المشروعات المتناهية الصغر والمدرة للدخل (الأفران وماكينات الخياطة وغيرها) التي تم توزيعها في وقت سابق ـ مشيداً بالمعروض من المنتجات وجودتها.

واستمع المحافظ، لطلبات السيدات وبعض الأسر المشاركين، موجهًا بتلبية طلباتهم ووضع حلول عاجلة لشكواهم، فضلاً عن توزيع ماكينات وأتواب أقمشة إضافية خاصة بعد براعتهن في جودة المنتجات، وتوفر الحماس والإصرار والعزيمة لديهم كأحد أسباب النجاح في مشروعاتهن، مؤكداً على إهتمام الدولة بكافة أجهزتها بالأسر الأكثر احتياجًا والأشخاص ذوي الهمم وهو ما يجعلنا نتكاتف جميعًا كمؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم لتساعد في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة.