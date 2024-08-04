7 نصائح فعالة للعناية بصحة عينيك بعد سن الثلاثين

كتبت مروة هريدى

مع تقدمنا في العمر، تمر أجسادنا بسلسلة من التغييرات، وبحلول الثلاثينيات من العمر، تصبح العناية بصحة البصر أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" 7 نصائح فعالة للحفاظ على صحة العينين وقوة البصر مع تقدمنا في العمر.

احصل على فحوصات العين بشكل منتظم

تعتبر فحوصات العين الروتينية ضرورية للحفاظ على صحة العين، خاصة مع تقدمنا في السن، حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بإجراء فحص شامل للعين مرة واحدة على الأقل كل عامين، ويمكن أن تساعد هذه الفحوصات في الكشف عن العلامات المبكرة لأمراض العيون مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث تقلل فحوصات العين المنتظمة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض العيون غير المشخصة، وبالتالي الحفاظ على صحة البصر.

اتبع قاعدة 20-20-20

لقد زاد وقت استخدام الشاشة بشكل كبير في هذا العصر مما وضع الكثير من الضغط على أعيننا، وتعتبر قاعدة 20-20-20 هي طريقة بسيطة لتقليل إجهاد العين، حيث تعتمد على آخذ استراحة كل 20 دقيقة، والنظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا ولمدة 20 ثانية، وتساعد هذه الممارسة على استرخاء عضلات العين ومنع إجهاد العين الرقمي، وقد وجدت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة أن اتباع قاعدة 20-20-20 يمكن أن يخفف بشكل كبير من أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر.

تناول الطعام الصحي

إن تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن أمر مهم لصحة العين، ويمكن للعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات C وA أن تساعد في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، ووفقًا لدراسة أمراض العيون المرتبطة بالعمر (AREDS)، فإن اتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين، لذلك قُم بتضمين أطعمة مثل الخضروات الخضراء والأسماك والمكسرات والفواكه الحمضية فى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة العين.

العناية بالأمراض الأخرى

يمكن أن تؤثر الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم سلبًا على صحة العين، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري، وبالمثل، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في العين، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الرؤية، ويمكن أن يساعد التعامل مع هذه الحالات من خلال الأدوية والنظام الغذائي والفحوصات المنتظمة فى حماية بصرك.

استخدم الإضاءة المناسبة

الإضاءة المناسبة ضرورية لتقليل إجهاد العين، وعند القراءة أو العمل على الكمبيوتر، تأكد من أن الإضاءة في الغرفة مناسبة، وتجنب الإضاءة القوية لأنها يمكن أن تجهد أعيننا، ويمكن أن يساعد استخدام مصباح مكتبي بضوء خافت ومركّز في تقليل إجهاد العين.

ارتدى نظارة شمسية

إن حماية أعيننا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس أمر ضروري لمنع تلف العين، فالتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترات طويلة قد يؤدي إلى إعتام عدسة العين والتنكس البقعي، وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بارتداء النظارات الشمسية التى تحجب 100% من أشعة UVA وUVB خاصة عندما تكون في الخارج.

تمارين التركيز على العين

إن ممارسة النشاط البدني بانتظام مفيد لصحتنا بشكل عام ويمكن أن يساهم أيضًا في الحفاظ على صحة العينين، حيث تعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية، مما قد يعزز إمداد أعيننا بالأكسجين ويساعد في إزالة السموم، ووجدت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية لطب العيون أن النشاط البدني المنتظم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري، وإن إضافة أنشطة مثل المشي أو الركض أو اليوجا إلى روتيننا يمكن أن يدعم صحة أعيننا ورفاهيتنا بشكل عام.