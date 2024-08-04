300 مريض يستفيدون من خدمات قافلة طبية مجانية بمستشفى الزقازيق الجامعى.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

وجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، قافلة طبية جديدة، نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، استهدفت توقيع الكشف الطبي علي ضمن المرضى غير القادرين، وتم الكشف والفحص الطبي لعدد 300 مريض من قرى طهرة حميد والزنكلون وبنى عامر مركز الزقازيق، وقرى ابو متنا واكراش وفرغان مركز ديرب نجم .

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على عدد 300 مريض بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات و الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.







