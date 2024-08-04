وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية

كتبت آية دعبس

سَلّم محمد جبران وزير العمل،اليوم بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عقود عمل لذوي همم ،من محافظتي القاهرة والإسماعيلية،بحضور قيادات مديريتي عمل "المحافظتين".

هم حرص الوزارة على دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وحثهم على "العمل والإنتاج" ،والمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وقال الوزير إنه سوف يُتابع هذه العقود الجديدة، حتى بعد استلام أصحابها عملهم، موضحًا تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وشُمولهم بالحماية التأمينية.

حضر فعاليات التسليم، شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبه أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، وحسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.