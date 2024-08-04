اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 05:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية

الأحد، 04 أغسطس 2024 04:42 م
وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سَلّم محمد جبران وزير العمل،اليوم بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عقود عمل لذوي همم ،من محافظتي القاهرة والإسماعيلية،بحضور قيادات مديريتي عمل "المحافظتين".

هم حرص الوزارة على دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وحثهم على "العمل والإنتاج" ،والمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وقال الوزير إنه سوف يُتابع هذه العقود الجديدة، حتى بعد استلام أصحابها عملهم، موضحًا تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وشُمولهم بالحماية التأمينية.

حضر فعاليات التسليم، شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبه أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، وحسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.

وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم
وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم

 







وزير العمل

ذوى الهمم

محمد جبران

سوق العمل



الموضوعات المتعلقة

وزير العمل: حريصون على بناء العامل المصرى وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:10 م

وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بأسيوط

الأحد، 07 يوليو 2024 11:46 ص

كلنا بنكمل بعض.. التحالف الوطني يكرم شباب ذوى الهمم بالبحيرة.. تنظيم فاعليات ترفيهية شاملة للأطفال.. توزيع مواد غذائية على أسر متحدى الإعاقة.. وقيادات التحالف: نشارك بقوة مع الدولة لإدماجهم فى المجتمع.. صور

الأحد، 07 يوليو 2024 11:20 ص

فرص عمل فى 4 فروع لمؤسسة التضامن الأصغر لفتيات أسيوط

الخميس، 25 أبريل 2024 12:43 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة