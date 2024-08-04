اليوم السابع
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وزيرة التضامن: إطلاق حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع التحالف الوطنى وحياة كريمة

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:38 م
وزيرة التضامن: إطلاق حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع التحالف الوطنى وحياة كريمة وزيرة التضامن والاستاذ عمرو الفقى
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري أطلقوا حملة " ايد واحدة"، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا، وتهدف خدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، حيث ستعمل الحملة على توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، وتأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أجرت  جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، وذلك بمشاركة الأستاذ  عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة، والمنطقة الترفيهية الشاطئية، متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، كما التقت عدداً من ذوي الهمم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام.

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وزيرة التضامن والعضو المنتدب للشركة المتحدة

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عمرو الفقى ومايا مرسى

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جولة وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقى

 

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وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقى

 







وزيرة التضامن

حملة ايد واحدة

التحالف الوطني

مؤسسة حياة كريمة

عمرو الفقى

مهرجان العلمين

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية




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