وزيرة التضامن: الإرادة السياسية حولت العلمين من حقل ألغام لعالم من الفرص

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الإرادة السياسية نجحت في تحويل مدينة العلمين من أكبر حقل ألغام إلي عالم من الفرص، وهذا يعد صميم عملية التنمية، حيث أصبحت العلمين مدينة كل المصريين بكل الفئات والأعمار، والجميع له مكان هنا في مدينة العلمين الجديدة.

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، وذلك بمشاركة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة، والمنطقة الترفيهية الشاطئية، متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، كما التقت عدداً من ذوي الهمم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام.

الدكتورة مايا مرسى والأستاذ عمرو الفقى

مايا مرسى وزيرة التضامن

الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعى

الدكتورة مايا مرسى والأستاذ عمرو الفقى

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن و عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وزيرة التضامن وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقي

وزيرة التضامن و عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية