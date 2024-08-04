اليوم السابع
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وزيرة التضامن: الإرادة السياسية حولت العلمين من حقل ألغام لعالم من الفرص

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:04 م
وزيرة التضامن: الإرادة السياسية حولت العلمين من حقل ألغام لعالم من الفرص وزير التضامن والاستاذ عمرو الفقى
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الإرادة السياسية نجحت في تحويل مدينة العلمين من أكبر حقل ألغام إلي عالم من الفرص، وهذا يعد صميم عملية التنمية، حيث أصبحت العلمين مدينة كل المصريين بكل الفئات والأعمار، والجميع له مكان هنا في مدينة العلمين الجديدة.

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، وذلك بمشاركة الأستاذ  عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة، والمنطقة الترفيهية الشاطئية، متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، كما التقت عدداً من ذوي الهمم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام.

 

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الدكتورة مايا مرسى والأستاذ عمرو الفقى

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-00_1
مايا مرسى وزيرة التضامن

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-01
الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعى

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-01_1
الدكتورة مايا مرسى والأستاذ عمرو الفقى
 
PHOTO-2024-08-04-20-51-02
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-02_1
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-03
وزيرة التضامن و عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-03_1
وزيرة التضامن وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-04
وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقي 

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-04_1
وزيرة التضامن و عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

PHOTO-2024-08-04-20-51-05
وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقي 

 







وزيرة التضامن

عمرو الفقى

الإرادة السياسية

مدينة العلمين

مهرجان العلمين الجديدة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية




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