اليوم السابع
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وزيرة التضامن وعمرو الفقى يتفقدان المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين

الأحد، 04 أغسطس 2024 08:53 م
وزيرة التضامن وعمرو الفقى يتفقدان المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقى
كتب مدحت وهبة

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حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها التفقدية لأنشطة مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، على تفقد المنطقة الترفيهية والإطلاع على الأنشطة المقامة بالمهرجان.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي لعرض توضيحي قدمه عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخدمات والأنشطة الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم داخل المنطقة الترفيهية الشاطئية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ملاعب كرة القدم والسلة والبادل وغرفة المنتجات الرياضية المصرية وملاعب الكرة الطائرة، مشيدة بالخدمات المقدمة داخل المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء عدد من الطلاب ذوي الهمم المتواجدين في المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة والاستماع إلى طلباتهم والرد على استفساراتهم والأسئلة الموجهة من الطلاب.

 

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وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقى

 

 
 

 

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وزيرة التضامن وعمرو الفقى يتفقدان المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

 

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وزيرة التضامن والأستاذ عمرو الفقى

 







وزيرة التضامن

عمرو الفقى

المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية




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