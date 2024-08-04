اليوم السابع
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وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. فيديو

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:22 م
وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. فيديو القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) يشهد حجم عمل ضخم، كما يوفر آلاف فرص العمل، وسيسهل الوصول لكل المدن المصرية.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح مسار ونسب تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

ويعرف الخط الأول للقطار السريع باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

والسرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.







القطار الكهربائى السريع

القطار الكهربائي

النقل

مسار القطار الكهربائى



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