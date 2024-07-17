آخر أعمال تركيب قضبان الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، ويجرى الأن تركيب القضبان بعد تركيب الفلنكات بمسار الخط الأول ببعض القطاعات، من خلال الشركات المصرية تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.



أعمال إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

وشهدت أعمال إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة -العلمين – مطروح" تقدما كبيرا في نسب التنفيذ، حيث جارى تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر، ضمن ممر السخنة /الإسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من "ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير"



أعمال تركيب قضبان الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

ويجرى الأن تنفيذ التشطيبات بمحطات القطار السريع في الخط الأول، حيث يضم الخط 23 محطة منها 10 محطات سريعة و13 محطة إقليمية، بإجمالى أطوال 675 كم من "العين السخنة لإسكندرية والعلمين وينتهى بمطروح"، بالإضافة إلى ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338 ألف متر مسطح الجاري الانتهاء من تنفيذها والتى تشمل 7 سكك رئيسية خاصة بالقطارات و5 مباني فنية والتي سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها .



تركيب القضبان

ومن المقرر أن يكون مسار القطار حر لا يوجد به أي مزلقانات، حيث يجرى تنفيذ أعمال صناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول ، وتم الإنتهاء من عدد من كباري المسار مثل ( كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول – كوبري خدمة المحاجر ) وجاري الانتهاء من كوبري الاوتوستراد "كوبري مسار" ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو ، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية / السخن).