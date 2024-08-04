وزارة الصحة: لجنة للمرور على المنشآت الطبية بأسوان لرصد التحديات وحلها

كتب ـ وليد عبد السلام

استكمالاً لخطة المرور الميداني على محافظات الصعيد، تم المرور على المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، لرصد كل التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على حلها، والوقوف على موقف التشغيل، والتواصل المباشر مع المنتفعين، وذلك من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بناء على تكليف من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بما يضمن توفير أفضل خدمة طبية للمنتفعين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة قامت بتنفيذ حملات تفقدية على عدد المنشآت الصحية، شملت (مستشفى أسوان التخصصي، ومستشفى المسلة، ومستشفى التأمين الصحي، ووحدة طب أسرة كيما، ووحدة طب أسرة الشلال)، حيث تم المرور على كافة الأقسام، والاستماع لآراء ومقترحات متلقي الخدمة، ومحاورة العاملين والمترددين للاطلاع على مدى جودة الخدمات المقدمة.

وأفاد «عبدالغفار»، أنه بالمرور على مستشفى أسوان التخصصي تبين عدم جاهزية النظام الإلكتروني بالمستشفى، حيث تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأهيل البنية التحتية في المستشفى، لأعمال التحول الرقمي، كما تبين انخفاض معدلات الأداء في قسم «رضاء المنتفعين» وتكرار الشكاوى من الإجراءات الورقية، حيث تم التوجيه بالتواجد المكثف مع المنتفعين والعمل على حل الشكاوى التي يتم رصدها، لافتاً إلى صرف مكافأة تشجيعية لمدير المستشفى ومدير العيادات، نظراً لما تم رصده من انتظام العمل بالمستشفى والتزام الطاقم الإداري وخاصة العيادات الخارجية.

وتابع «عبدالغفار»، أنه بالمرور على مستشفى المسلة، تبين انتظام العمل، والتزام الطاقم الإداري، حيث تم صرف مكافأة تشجيعية لهم، كما تبين عدم الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، حيث تم التشديد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، فضلاً عن رصد عجز القوى البشرية بقسم الرعاية المركزة، وتم التوجيه بسرعة التعاقد مع استشاري رعايات مركزة لسد العجز في بالقسم.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه بالمرور على مستشفى التأمين الصحي، تم رصد شكاوى متكررة من المنتفعين بشأن التحاليل الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي، حيث تم التوجيه بالتواصل مع مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، لإنهاء إجراءات التحاليل على أن تُجرى التحاليل بمستشفى المسلة، وتُرسل العينات لمعامل التأمين الصحي، كما تبين بالمرور على المستشفى بطء معدلات العمل في تطوير المستشفى، حيث تم التوجيه في هذا الشأن بضغط البرنامج الزمني لأعمال التطوير.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه تم رصد العديد من الايجابيات بالمستشفى والتي تضمنت (الالتزام بالتسجيل الإلكتروني بالملف الطبي الإلكتروني من العاملين الأطباء والتمريض، التعامل الإيجابي والمستمر من خلال فرق رضاء المنتفعين والمترددين على المنشآت، تواجد الأطقم الإدارية بالمنشآت بين الجمهور لمتابعة التشغيل ورصد الشكاوى والتعامل الفوري معه).

وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه بالمرور على وحدة طب أسرة «كيما» تم رصد عدد من الشكاوى بشأن نقص بعض الأدوية، حيث تم التوجيه بسرعة التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير كل الأدوية اللازمة، فضلاً عن رصد عطل بأحد أجهزة المعمل، والتوجيه بسرعة التواصل مع شركة الصيانة المسؤولة لسرعة الإصلاح، كما تم التوجيه بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بشركة الأمن، وذلك عقد ملاحظة عدم تعامل أفراد الأمن بالشكل اللائق مع المنتفعين.

وقال «عبدالغفار»، إنه بالمرور على وحدة طب أسرة «الشلال» وتم ملاحظة التزام كافة العاملين بالتواجد والتعامل الجيد مع المنتفعين، حيث تم التوجيه بصرف مكافأة تشجيعية لهم، كما تبين بالمرور على الوحدة وجود بعض النواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التوجيه بالتنسيق الفوري مع المخزن الرئيسي بفرع التأمين الصحي بالمحافظة لتوفير الأدوية والمستلزمات المطلوبة.