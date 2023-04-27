تعرف على خدمات مستشفى أسوان التخصصى فى 10 معلومات

أسوان – صلاح المسن

مستشفي أسوان التخصصي، من القلاع الطبية الحديثة بأسوان، التي تقدم كافة أوجه الرعاية العلاجية للمرضى، والمترددين عليها.

وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن مستشفي أسوان التخصصي العام والخدمات التي تقدمها.

أولاً: مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة بأسوان تأتي ضمن المستشفيات التي ستعتمد عليها منظومة التامين الصحي بأسوان.

ثانياً: تقدم مستشفي أسوان التخصصي الخدمات العلاجية للمواطنين بجودة عالية.

ثالثاً: مستشفي أسوان التخصصي تنفذ بها مبادرات عديدة،مثل مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار.

رابعًا: مبادرة صحة المرأة، والقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز وتنظيم الأسرة والعيادات المسائية.

خامساً: تضم مستشفي أسوان التخصصي تخصصات طبية متنوعة.

مثل الجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة .

سادساً:تضم مستشفي أسوان التخصصي 14 عيادة خارجية.

سابعاً: تضم مستشفي أسوان التخصصي 13 حضانة.

ثامناً:تضم مستشفي أسوان التخصصي مناظير الجهاز الهضمي وعلاج طبيعي ومعمل اكلينيكي وعلاج طبيعي وغسيل كلوي.

تاسعاً: مستشفي أسوان التخصصي مزودة بأقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتيةوالماموجرافى.

عاشراً: تضم مستشفي أسوان التخصصي 251 سرير.