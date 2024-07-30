نائب وزير الصحية تعقد اجتماعا مع ممثلى المنشآت الطبية الخاصة ببني سويف

كتب وليد عبد السلام

عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المنشآت الطبية غير الحكومية بمحافظة بني سويف ، وذلك بحضور الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة.



جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في ختام المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية، والتي بدأت مرحلتها الأولى بمحافظات الصعيد؛ لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالقطاع الصحي.



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير ، استعرضت خلال الاجتماع ، محاور عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ، وهي تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا ، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية ، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة داخل مؤسسات العلاج الحر، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفاعلة في الاستراتيجية القومية للسكان.



أضاف " عبد الغفار " أن نائب الوزير أكدت على أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحسين الصحة الإنجابية، وتنمية الأسرة لاسيما في خفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا، وتحسين الخصائص السكانية من خلال توفير غرف المشورة الأسرية داخل المؤسسات العلاجية غير الحكومية.



أوضح " عبد الغفار " أن نائب الوزير أكدت على ضرورة التزام الأطباء داخل مؤسسات العلاج الحر بتسجيل البارتوجرام لتلافي القيصرية غير المبررة طبيا، والاعتماد على تطبيق معايير ربسون قبل قرار القيصرية لتصبح مبنية على أساس طبي، مشيرة إلى أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيا.



كما أكدت نائب الوزير على أهمية مشاركة الام فوائد تركيب وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية، ووصف الكبسولات عقب الولادة الطبيعية لحين تركيب اللولب، والاعتماد على الرسالة الحقوقية في المباعدة ببن الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل.



وحرصت الألفي على استعراض أهمية وجود غرف مشورة أسرية تابعة للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية داخل المنشأت الطبية غير الحكومية، بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة للشرائح المتعاملة مع هذه المؤسسات ، ورفع الوعي بأهداف المبادرة بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.



من جانبه أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة ، على متابعة المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية، لتوفير الإحصاءات الخاصة بالقيصرية ومعدل تغطية وسائل تنظيم الأسرة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة والاستراتيجية القومية للسكان.



وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على قيام مديرية الصحة بإرسال التقارير الخاصة بالولادات القيصرية ومعدلات تغطية وسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة بشكل دوري ، ومتابعة التزام أطباء النساء والتوليد بمعايير روبسون والبارتوجرام في قرار الولادة القيصرية، فضلا عن متابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات.