وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للسيدات المرضعات.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للسيدات المرضعات، مؤكدة أن الرضاعة الطبيعية رابطة حب بين الأم والطفل، لذلك يجب الالتزام بها مع الحديث مع الطفل والنظر إلى عينيه ليرى ويسمع الصوت.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية ضرورية خلال أول 6 أشهر من ولادة طفلك، لأنها تقوى المناعة وتحد من فرص الإصابة بالأمراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل، كما تقلل من فرص الإصابة بـ سرطان الثدى، وتابعت: الرضاعة الطبيعية ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل من فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.

وتابعت، أن الرضاعة الطبيعية تسهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن.