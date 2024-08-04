هندسة القناة تعلن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن برامج كلية الهندسة تهدف إلى اكساب الطلاب المهارات والقدرات اللازمة لحل ومعالجة الإشكاليات التصميمية والتنفيذية والإدارية بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق طموحاته.

وتهدف البرامج إلى إعداد الخريجين للعمل بمهنة الهندسة بالشعب المختلفة سواء في المجتمع أو خارجه في ظل مواكبة التطور العلمي.

وأعلن رئيس الجامعة أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة بالإعلان قد بدء فتح باب التسجيل للطلاب المهتمين بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ابتداءً من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2024 في الأقسام العلمية المختلفة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدرجات العلمية التي تمنحها كلية الهندسة هي:

•• قسم الهندسة المدنية ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه)

•• قسم العمارة والتخطيط العمراني ( ماجستير - دكتوراه)

•• قسم الهندسة الكهربية ( ماجستير - دكتوراه)

•• قسم الهندسة الميكانيكية ( ماجستير - دكتوراه)

وأوضح الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن برامج الدراسات العليا التي تقدمها الكلية هي:

1. قسم الهندسة المدنية.

• دبلوم (الهندسة الانشائية – إدارة مشروعات التشييد – هندسة الجيوماتكس – الهندسة الصحية – هندسة الطرق والنقل – هندسة الموانئ)

• ماجستير (الهندسة الانشائية – إدارة مشروعات التشييد – هندسة الجيوماتكس – الهندسة الصحية – هندسة الطرق والنقل – هندسة الري والموارد المائية)

• دكتوراه (الهندسة الانشائية – إدارة مشروعات التشييد – هندسة الجيوماتكس – الهندسة الصحية – هندسة الطرق والنقل – هندسة الري والموارد المائية)

2. قسم العمارة والتخطيط العمراني.

• ماجستير (العمارة والتصميم البيئي – التصميم والتخطيط الحضري)

• دكتوراه (العمارة والتصميم البيئي – التصميم والتخطيط الحضري)

3. قسم الهندسة الميكانيكية.

• ماجستير (القوي الميكانيكية – الإنتاج والتصميم الميكانيكي)

• دكتوراه (القوي الميكانيكية – الإنتاج والتصميم الميكانيكي)

4. قسم الهندسة الكهربية.

• ماجستير (القوي والآلات الكهربية – الالكترونيات – الاتصالات – الحاسبات)

• دكتوراه (القوي والآلات الكهربية – الالكترونيات – الاتصالات – الحاسبات)

وتحدث الدكتور أسامة نصار وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المستندات المطلوبة للتقديم لبرامج الدراسات العليا بالكلية هي :

•• اصل شهادة البكالوريوس, الليسانس أو الماجستير أو الدبلومه

•• شهادة معادلة من جامعة أو معهد خاص

•• شهادة ميلاد حديثة + موقف التجنيد

•• بيان تقديرات المقررات الدراسية

•• 8 صور شخصية

•• 2 صورة الرقم القومي+ الأصل للأطلاع عليه

•• 2 دوسيه بلاستيك + سحب مظروف من الكلية

•• موافقة جهة العمل موجهه الى عميد الكلية

أشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يمكن التقدم إلكترونياً عبر الرابط:

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx.

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل من خلال مشاهدة التعليمات الموضحة في الفيديو التالي: https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ، موضحا أهمية تسليم أصل المستندات إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن بالكليات.

