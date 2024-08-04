هاريس تجرى مقابلات اللحظة الأخيرة لاختيار نائب وتضع 3 أسماء على القائمة

أحمد علوى

تجري نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشحة لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، مقابلات مع المرشحين لشغل منصب نائب الرئيس، الأحد، في مقر إقامتها بواشنطن، لإنهاء مهمة البحث عن نائب، قبل الموعد المفترض للإعلان عنه الاثنين، إذ ينتظر أن يظهرا معاً في حدث انتخابي كبير في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تلتقي هاريس مع 3 مرشحين على الأقل هم السيناتور مارك كيلي من أريزونا، وحاكم مينيسوتا تيم والز، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ولم يتضح بعد، ما إذا كان المرشحون المحتملون الآخرون للمنصب، بما في ذلك حاكم كنتاكي آندي باشير، ووزير النقل بيت بوتيجيج، مدرجين أيضاً في جدول مقابلات هاريس، أو ما إذا كانوا قد التقوا بها بالفعل. والتقت هاريس بوزير النقل بيت بوتيجيج لمدة 90 دقيقة الجمعة.