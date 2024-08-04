مياه القاهرة تنفذ حملات تفتيش بمواقع الشركة لرفع كفاءة جميع المحطات

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد المهندس مصطفى أحمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة مستمرة فى تكثيف عمليات التفتيش المفاجئ والمراجعات الميدانية لمحطات المياه التابعة للشركة وجميع مواقعها وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما يتم تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، بمعرفة مهندسي وفنيي الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن استعدادات الشركة لأى مواقف طارئة.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه يتابع يومياً خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى وكل القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتى تستهدف مراجعة كل مواقع والمنشآت وتنفيذ أى إجراءات تصحيحية لازمة فوراً بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

بالإضافة لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والمركبات التابعة للشركة بكل المواقع والعمل على تهيئتها باستمرار والتأكد من كفاءتها على مدار الساعة.

وفى السياق، يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كل خطوط المياه والكشف عن أى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق أهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب.

وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 أو خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى أى توقيت يومياً على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقاً لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة ، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.