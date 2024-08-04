16 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بقطاع غزة

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أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد 5 وإصابة أكثر من 16 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في الخيام.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم دير البلح ، فيما استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة الفاخورة شمال غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و550 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.