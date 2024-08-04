محافظ القليوبية يتفقد شوارع والمركز التكنولوجى بطوخ ويلتقى المواطنين.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة طوخ وكذلك عدد من الشوارع والمخابز، كما استمع لشكاوى ومطالب المواطنين والعمل علي سرعة حلها، رافقه خلال الجولة اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وإيهاب مهدي نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أحد مخابز المدينة، حيث حرص علي الاستماع لأراء المواطنين في جودة الخبز الخاص بالمخبز، كما وجه رئيس المدينة ومدير إدارة تموين طوخ بمراجعة حصة الدقيق الخاصة بالمخبز وما إذا كان قد تم استهلاكها بالكامل أم لا، حيث أكد المواطنون علي جودة الخبز المدعم الذي يقدمه المخبز للمواطنين.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شوارع المدينة منها ميدان الحرازية وشارع بورسعيد وشارع الترعة، حيث وجه لرفع الإشغالات بالشوارع حتي يتمكن المواطن من التنقل بكل حرية، كما وجه بسرعة توفير مكان بديل للسوق بالمدينة ليتم نقل السوق الحالي له لفتح الشوارع أمام المواطنين، قائلا: "إحنا مش بنفكر نقطع عيش حد لكن بنوفر بديل أمن ومناسب للسوق الحالي".

ثم انتقل المحافظ للمركز التكنولوجي بمدينة طوخ، حيث استعرض الشكاوى والمطالب الخاصة بالمواطنين والتوجيه بسرعة حلها، كما حرص علي الاستماع لبعض الشكاوى من خلال عقد لقاء بالمواطنين بمكتب رئيس مدينة طوخ والتواصل مع كافة الجهات المعنية لسرعة حلها.



خلال لقاء المحافظ بالمواطنين