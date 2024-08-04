محافظ الإسماعيلية يشيد بتعامل الجهاز التنفيذى مع أزمة انهيار جسر ترعة بوادى الملاك

الإسماعيلية-صبرى غانم

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعامل الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية مع أزمة حدوث قطع بالجسر الأيسر لفرع 2 الملاك الكيلو 4، بقرية وادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، موكدًا أن سرعة استجابة الجهاز التنفيذي من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، والتعامل المنظم مع الأزمة، الناتج عن التدريب المسبق على الأزمات قلل من حجم الخسائر.

وأشاد المحافظ، بدور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، من خلال تواجده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بموقع انهيار الجسر لمتابعة الموقف التنفيذي للتعامل مع الحادث.

كما وجه "أكرم" الشكر لأهالي مركز التل الكبير على تعاونهم مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية بمعدات وآلات المواطنين خلال التعامل مع الحادث، مشيدًا بمواطني الإسماعيلية الذين يمتازوا بتحضرهم ورقيهم وحبهم لبلدهم.

وكان اللواءأكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتشكيل لجنة بشكل فوري؛ لبيان أسباب انهيار الجسر الأيسر لفرع 2 الملاك الكيلو 4، وتكليف مديرية الزراعة بحصر خسائر المزارعين المتضررين من الحادث.

على أن تضم اللجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، مديرية الري والموارد المائية، مديرية الزراعة، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ومن الجدير ذكره، أنه فور ورود بلاغ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بوجود انهيار بجسر الترعة، انتقلت أجهزة المحافظة التنفيذية وفي مقدمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، والوحدة المحلية لقرية وادي الملاك، وتبين وجود قطع بالجسر الأيسر لفرع 2 الملاك الكيلو 4، بطول 7متر تقريبًا.

وعلى الفور تم التعامل مع الحادث بمعدات وآلات (لوادر، سيارات نقل، وطلمبات شفط مياه) الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بجانب المشاركة المجتمعية بمعدات وآلات أهالي مركز التل الكبير.

وبالتعاون مع مسئولي ري الصالحية، تمت السيطرة على الموقف وتم إعادة الشيء لأصله والجسر حاليًا بحالة جيدة.

وذلك بحضور اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، حسني عيسي نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، المهندس محمد توفيق مدير إدارة ري الصالحية، ورئيسة الوحدة المحلية لقرية وادي الملاك.





الجهاز التنفيذى بالمحافظة



انهيار جسر ترعة بوادى الملاك