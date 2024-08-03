محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة لبحث أسباب انهيار جسر ترعة بوادى الملاك

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة بشكل فوري؛ لبيان أسباب انهيار الجسر الأيسر لفرع 2 الملاك الكيلو 4، وتكليف مديرية الزراعة بحصر خسائر المزارعين المتضررين من الحادث، على أن تضم اللجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، مديرية الرى والموارد المائية، مديرية الزراعة، والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارى والسلامة العامة المتطورة.

وفور ورود بلاغ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بوجود انهيار بجسر الترعة، انتقلت أجهزة المحافظة التنفيذية وفى مقدمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، والوحدة المحلية لقرية وادى الملاك. وتبين وجود قطع بالجسر الأيسر لفرع 2 الملاك الكيلو 4، بطول 7 متر تقريبًا.

وعلى الفور تم التعامل مع الحادث بمعدات وآلات (لوادر، سيارات نقل، وطلمبات شفط مياه) الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بجانب المشاركة المجتمعية بمعدات وآلات أهالى مركز التل الكبير.

وبالتعاون مع مسئولى رى الصالحية، تمت السيطرة على الموقف وتم إعادة الشيء لأصله والجسر حاليًا بحالة جيدة، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، موقع انهيار الجسر ميدانيًّا، لمتابعة الموقف التنفيذى للتعامل مع الحادث.

ووجَّه "عصام" بتوفير طلمبات شفط المياه، من الوحدات المحلية لمركزى القصاصين وأبوصوير، بجانب معدات مركز ومدينة التل الكبير، لشفط المياه من الأراضى المتضررة.

وجاء ذلك بحضور اللواء عماد الدكرورى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، حسنى عيسى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، المهندس محمد توفيق مدير إدارة رى الصالحية، ورئيسة الوحدة المحلية لقرية وادى الملاك.