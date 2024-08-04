اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى القوصية المركزى لمتابعة سير العمل

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:08 ص
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى القوصية المركزى لمتابعة سير العمل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

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فاجأ اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى القوصية المركزي بجولة في الرابعة صباحاً، للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي والمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام الإستقبال العام والطوارئ والباطنة ووحدة العناية المركزة واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيدة، كما تفقد وحدة الأطفال المبتسرين التي تحتوي على 25 حضانة وتفقد أيضاً صيدلية المستشفى، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، ومعرفة النواقص منها واحتياجات المستشفى مؤكداً إنه تم توفير كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والتى تتضمن نوعيات "الأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية وأدوية المناعة" وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات.

وأكد المحافظ، حرصه على المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطنين، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة من اليوم، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على حسن معاملة المرضي وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.







اسيوط

محافظ اسيوط

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مستشفى القوصية المركزي




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