وزير البترول: محافظات صعيد مصر حاضرة فى قلب المشروعات البترولية

كتب مروه الغول وهيثم البدرى

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه قيادات قطاع البترول صباح اليوم السبت، جولة موسعة بالمنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد في محافظة أسيوط التي تضم منظومة متكاملة لتكرير البترول وإنتاج الوقود ونقله وتوزيعه ، وبدأ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجمع الجديد لإنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، ثم تفقد سير العمل بالمنظومة المتكاملة للمنطقة الجغرافية البترولية في شركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون والنيل للبترول.

وخلال الجولة التي بدأت باستعراض إجراءات السلامة، أكد الوزير أن محافظات صعيد مصر حاضرة في قلب المشروعات البترولية ، موضحا أن ما تشهده المنطقة البترولية لجنوب الصعيد من مشروعات هامة تستهدف خدمة أهالينا هنا، لافتاً إلى أن استمرار التطوير في البنية التحتية له مردود إيجابي علي محافظات الصعيد متمثلاً في تلبية الطلب على المنتجات البترولية وتأمين إمداداتها بصورة أكفأ والمساهمة في توفير فرص العمل وتنفيذ المبادرات المجتمعية لدعم وخدمة المجتمعات المحلية .

