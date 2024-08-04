اليوم السابع
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غرفة عمليات المعلمين: إصابة معلم فى محافظة المنوفية بجرح فى الكتف

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:46 م
غرفة عمليات المعلمين: إصابة معلم فى محافظة المنوفية بجرح فى الكتف النقابة العامة للمعلمين
كتبت ـ آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً يفيد بتعدي طالب بالشهادة الإعدادية على معلم عقب أداء امتحان الدور الثاني بمدرسة دبركي الإعدادية بمنوف بآلة حادة تم نقله على إثرها إلى مستشفى منوف العام.

وبالتواصل مع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد أن طالب بالصف الثالث الإعدادي قام بطعن المراقب بآلة حادة عقب أداء امتحانات الدور الثاني لرفض المراقب السماح له بالغش، مما تسبب في إصابته بجرح بالكتف، استوجب نقله إلى المستشفي وخضوعه للعلاج اللازم وهو الآن بحالة مطمئنة، وتقوم جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بالتحقيق في الواقعة.







نقابة المعلمين

غرفة عمليات المعلمين

الدور الثاني للشهادة الاعدادية



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