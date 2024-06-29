اليوم السابع
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نقابة المعلمين: إخلاء طرف معلمة من المراقبة بالثانوية بالبحر الأحمر بعد إصابتها بإغماء

السبت، 29 يونيو 2024 12:59 م
نقابة المعلمين: إخلاء طرف معلمة من المراقبة بالثانوية بالبحر الأحمر بعد إصابتها بإغماء خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارا من النقابة الفرعية بالبحر الاحمر ، يفيد تعرض احدى المعلمات المنتدبات للمراقبة على لجان الثانوية العامة بمدرسة كمال الدين حسين همام التابعة لإدارة القصير التعليمية بمحافظة البحر الأحمر لحالة إعياء شديدة ، أثناء مشاركتها في المراقبة بامتحانات الثانوية العامة اليوم خلال امتحانى التاريخ والفيزياء، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى .

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ناصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الاحمر، بالتوجه إلى المستشفي للإطمئنان على  صحة وسلامة المعلمة وتقديم كافة الخدمات الازمة لها .

وأكد رئيس النقابة الفرعية، أن النقابة تولت عرض المعلمة على لجنة طبية بعد تقديم الإسعافات الأولية لها ، بمستشفى القصير المركزي ، واتضح من التقرير الطبي أنها تعاني من كهرباء زائدة في المخ ، على أثرها تصاب بإعياء شديد وضعف في التركيز والوعي .

وعلى الفور تولت فرعية المعلمين بالبحر الأحمر التواصل مع لجنة الإدارة بالثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وتم الموافقة على إخلاء طرفها ، من المراقبة على باقى امتحانات الثانوية العامة وعودتها للعمل بمدرستها فى مدينة الغردقة ، طبقا لنتائج التقرير الطبى .

 







نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

الثانوية العامة

خلف الزناتى




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