نقابة المعلمين: إخلاء طرف معلمة من المراقبة بالثانوية بالبحر الأحمر بعد إصابتها بإغماء

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارا من النقابة الفرعية بالبحر الاحمر ، يفيد تعرض احدى المعلمات المنتدبات للمراقبة على لجان الثانوية العامة بمدرسة كمال الدين حسين همام التابعة لإدارة القصير التعليمية بمحافظة البحر الأحمر لحالة إعياء شديدة ، أثناء مشاركتها في المراقبة بامتحانات الثانوية العامة اليوم خلال امتحانى التاريخ والفيزياء، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى .

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ناصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الاحمر، بالتوجه إلى المستشفي للإطمئنان على صحة وسلامة المعلمة وتقديم كافة الخدمات الازمة لها .

وأكد رئيس النقابة الفرعية، أن النقابة تولت عرض المعلمة على لجنة طبية بعد تقديم الإسعافات الأولية لها ، بمستشفى القصير المركزي ، واتضح من التقرير الطبي أنها تعاني من كهرباء زائدة في المخ ، على أثرها تصاب بإعياء شديد وضعف في التركيز والوعي .

وعلى الفور تولت فرعية المعلمين بالبحر الأحمر التواصل مع لجنة الإدارة بالثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وتم الموافقة على إخلاء طرفها ، من المراقبة على باقى امتحانات الثانوية العامة وعودتها للعمل بمدرستها فى مدينة الغردقة ، طبقا لنتائج التقرير الطبى .