امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بشمال سيناء تسير بدون شكاوى

شمال سيناء- محمد حسين

تواصلت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بشمال سيناء، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس اليوم غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.

بدأت أعمال غرفة العمليات منذ الصباح الباكر، حيث تم متابعة وصول الأسئلة لمقر اللجان الامتحانية، فى امتحانات الشهادة الإعدادية أدى 526 طالباً وطالبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، مع نسبة حضور بلغت حوالي 81.36%.

أما امتحانات الدبلومات الفنية أدي 220 طالباً وطالبة الامتحانات في المواد النظرية (اللغة الإنجليزية والفيزياء)، وبلغت نسبة الحضور الإجمالية حوالي 90.9%.

وهي التعليم الصناعي: 140 طالباً وطالبة، بنسبة حضور 91.4%، والتعليم التجاري: 23 طالباً وطالبة، بنسبة حضور 86.9%، والتعليم الزراعي: 52 طالباً وطالبة، بنسبة حضور 90.3%، والتعليم الفندقي: 5 طلاب وطالبات، بنسبة حضور 100%.



