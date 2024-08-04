صورة اليوم.. أشعة الشمس في غرفة الملك رمسيس الثالث بالكرنك تبهر السياح

الأقصر – أحمد مرعى

أجواء من المتعة والبهجة يعيشها سياح العالم بصورة يومية داخل غرفة الملك رمسيس الثالث في معابد الكرنك، حيث يلتقط الأفواج الصور التذكارية طوال فترة الصباح وحتى الواحدة ظهراً مع أشعة الشمس التي تتساقط بمشهد عظيم يؤكد على عظمة المصرى القديم في العمارة والفن ببناء معابدهم بسحر خاص.

وفى هذا الصدد كشف الطيب غريب مدير معابد الكرنك، إنه تتساقط أشعة الشمس في غرفة الملك رمسيس الثالث من العاشرة صباحاً ويتهافت عليها السياح يومياً لإلتقاط الصور داخلها، موضحاً أن معبد رمسيس الثالث يقع على اليمين من صالة المعبد الأولى، وبداخل المعبد توجد غرفة رمسيس الثالث وبها فتحة إنارة يتم عملها في كافة غرف بمعابد الملوك لإنارة الغرف الصغيرة بهندسة معمارية مميزة للغاية، موضحاً أن الأجانب يستمتعون بإلتقاط تلك الصور في كل صباح خلال زيارتهم للكرنك.

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، أنه يعتبر من أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر، معابد الكرنك صباحاً وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية، فهو الذي بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبداً داخله وليس معبد واحد كما يشاع، وكان إسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت) حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".



صورة اليوم.. أشعة الشمس في غرفة الملك رمسيس الثالث بالكرنك تبهر سياح العالم



أشعة الشمس في غرفة الملك رمسيس الثالث بالكرنك تبهر سياح العالم



استمتاع سائح بأشعة الشمس في غرفة الملك رمسيس الثالث بالكرنك