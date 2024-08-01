وزير الإعلام الصينى يزور معابد الكرنك ويلتقط صور تذكارية بين الأعمدة والبحيرة المقدسة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت معابد الكرنك زيارة من وفد صيني بقيادة شن هاي شيونغ، عضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير لها والوفد المرافق له، وتم تنظيم جولة له في صالة الأعمدة الكبرى وشرح تفاصيل العمل بها، وكذلك صالات المعبد للملوك المختلفين على مر العصور.

ورافق الوفد الصيني خلال الزيارة كل من الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، والدكتور الطيب غريب مدير معابد الكرنك، وشملت زيارة البحيرة المقدسة بالكرنك، والجعران المقدس والتقط الوزير والوفد الصيني الصور التذكارية خلال جولتهم بالمعبد.

فيما استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، يوم أمس، شن هاي شيونغ، عضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير لها والوفد المرافق له، حيث هدف اللقاء لتعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل اليها بين رئيسي البلدين اثناء الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية مصر للصين الشعبية .

ورحب محافظ الأقصر بالوفد الصينى، مؤكداً على أن العلاقات المصرية الصينية راسخة وقديمة ومستمرة حتى الآن، بالإضافة إلى أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية الصين الشعبية فى خمسينات القرن الماضى، كما أن الرئيسان خلال تبادل زيارتهما وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى عدة مجالات ، ثم قدم عرضا تفصيلا شرح فيه مقومات المحافظة السياحية والاثرية والزراعية والصناعية.

ومن جانبه أشاد "شن هاي شيونغ" بالحضارة المصرية القديمة ، وأن الأقصر مدينة جميلة وتستقبل عدد كبير من السياحة الصينية سنوياً، وأن مصر والصين صديقين وتجمعهما تاريخ طويل مشترك حتى أن الكتابة الهيروغيليفية القديمة تتشابه فى شكلها مع الكتابة الصينية القديمة، كما إنه بين مدينة الأقصر وعدة مدن صينية اتفاقيات تعاون وتوأمة، مؤكداً على عمق العلاقات بين الجانبين .

وعقب انتهاء اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية والهدايا التى تعبر عن حضارة كلا من البلدين ، ثم توجه محافظ الأقصر برفقة الوفد الصينى لمتحف الأقصر للفن الحديث للمشاركة فى إطلاق معرض "رحلة عبر الحضارات لقاء مع ليانغتشو جولة عالمية 2024 فى الأقصر، وحضر اللقاء ممثلى السياحة والآثار والاستثمار بمحافظة الأقصر.



جولة رئيس مجموعة الصين للإعلام بين أعمدة الكرنك



رئيس مجموعة الصين للإعلام أمام البحيرة المقدسة بالكرنك



رئيس مجموعة الصين للإعلام يزور معابد الكرنك ويلتقط صور تذكارية



رئيس مجموعة الصين للإعلام يلتقط صور تذكارية بالكرنك



زيارة الوفد الصيني لمعابد الكرنك



قيادات الكرنك مع رئيس مجموعة الصين للإعلام