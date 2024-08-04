اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 80 جنيها مسجلاً 26680 جنيها

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:07 ص
سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 80 جنيها مسجلاً 26680 جنيها ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاع 80 جنيها ليسجيل مستوى 26680 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26680 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.


 







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