رئيس جامعة قناة السويس يُكلف الدكتور محمد وصفى عميدا لكلية الزراعة

الإسماعيلية -صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمد وصفي محمد علوان وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعمل عميداً لكلية الزراعة.

واستقبل رئيس جامعة صباح اليوم الأحد الدكتور محمد وصفي لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد، مشيدًا بكفاءة " محمد وصفي" وإسهاماته المتميزة في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي خلال مشاركته في 120 قافلة توجهت بخدماتها لإقليم القناة وسيناء، مؤكداً أن هذا المنصب يتطلب رؤية استراتيجية وجهودًا مخلصة.

وأعرب "مندور" عن ثقته في قدرته على قيادة الكلية نحو آفاق جديدة من النجاح والابتكار.

يذكر أن الدكتور محمد وصفي شغل العديد من المناصب القيادية بكلية الزراعة منها: رئيس قسم البساتين من 2017 إلى 2020، ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 2020 حتى الآن.