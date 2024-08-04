رئيس جامعة قناة السويس يُكلف الدكتورة راندا عبد السلام وكيلاً لكلية الصيدلة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتورة راندا على عبد السلام موسى الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة للقيام بعمل وكيلاً لكلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وأستقبل الدكتور ناصر مندور ، الدكتورة راندا عبد السلام في حضور الدكتور دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، لتسليمها القرار متمنياً لها التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليها.

جدير بالذكر أن الدكتورة راندا على عبد السلام شغلت العديد من المناصب الإدارية منها :

. رئيس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية من 2021 حتى تاريخه.

. مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية من 2014 حتى تاريخه.

. مدير وحدة الدعم الطلابي من 2021 حتى تاريخه.

. منسق برنامج ادارة الاعمال الصيدلية من 2020 حتى تاريخه.

.رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية من 2021 إلى الآن

. عضو اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

. رئيس كنترول الدراسات العليا من 2014 إلى الآن.

.أمین مجلس كلية الصيدلة للعام الأكاديمي 2015

. عضو لجنة تطوير البرامج والمقررات بالكلية.

. رئيس لجنة متابعة الاداء وعضو لجنة المراجعة بالكلية .

. المرشد الاكاديمي لمرحلة طلاب الدراسات العليا (طلبة الدكتوراه).

. المحرر التنفيذي للمجلة العلمية للكلية.

