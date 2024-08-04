تنسيق الجامعات 2024.. جامعة حلوان تستقبل 16785 طالبًا لاختبارات القدرات

محمد صبحى

خضع اليوم 1093 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 6103 طلاب وطالبات.

كما أدى 1360 طالبًا وطالبة اليوم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان توزع المتقدمون على تخصصين: 679 طالبًا وطالبة في تخصص الفنون، 681 في تخصص العمارة، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن إلى 6785 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 112 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 879 طالبا وطالبة.

استقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم 27 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لاختبارات القدرات بالكلية إلى 221 طالبًا وطالبة.

واصلت كلية التربية الرياضية للبنات استقبال الطالبات لإجراء اختبارات القدرات، حيث شهد اليوم إقبالًا 445 طالبة، حيث أدت 297 طالبة الاختبارات في اليوم الأول لها اليوم، 148 طالبة أدت الاختبارات لليوم الثاني، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطالبات اللاتي تقدمن لاختبارات القدرات منذ بدايتها إلى 1036 طالبة.

استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين اليوم 128 طالبًا قاموا بتسجيل بياناتهم. كما خضع 710 طلاب للاختبارات. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 1761 طالبًا.