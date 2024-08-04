القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام اختبارات القدرات بفنون تطبيقية

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية اليوم، تابع خلالها سير أعمال امتحانات القدرات بكلية الفنون التطبيقية لطلاب الثانوية العامة الجدد للعام الجامعي 2024 /2025، رافقه خلال الجولة الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومحمد النحال أمين الكلية.

أشاد الدكتور محمد حسين بما شهده خلال الجولة من انتظام أعمال الامتحانات، وما تقدمه الكلية من إجراءات لتيسير إجراء الاختبارات بالكلية، مشيراً إلى أن الكلية استقبلت 970 طالبا وطالبة حتى الآن قاموا بأداء الاختبارات بسهوله ويسر، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة أشكال الدعم للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة أثناء تأدية الاختبارات المستمرة حتى يوم الخميس 8 أغسطس 2024 وفقاً لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم، أن الكلية خصصت معامل الحاسب الآلي ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، لتسجيل حجز الطلاب لأداء امتحانات القدرات وطباعة إيصال التسجيل مجانا، موضحاً أنه يتم رصد النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح على موقع مكتب التنسيق، ويتم عمل إحصائية يومية بعدد الطلاب الذين حضروا الاختبار وعدد الطلاب اللائقين والغير لائقين واعتمادها بشكل يومي، مشيرا إلى أن الكلية تنظم لقاءات يومية للترحيب بالطلاب وتعريفهم بالكلية وأقسامها ونظام الدراسة بها وربط البرامج الدراسية المقدمة باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.



