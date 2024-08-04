اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 05:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

353 طالب وطالبة يؤدون اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

الأحد، 04 أغسطس 2024 04:58 م
353 طالب وطالبة يؤدون اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج عميد تربية الرياضية مع أعضاء اللجنة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن كلية التربية الرياضية استقبلت حتي الآن 353 طالب وطالبه بالثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للإلتحاق بالكلية، والتى بدأت فى 25 يوليو الماضي وتستمر حتى 8أغسطس الجاري بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك وفقًا للخطة الزمنية ولشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، يتم متابعة وتفقد الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات بالكلية،  مضيفاً أنه يتم توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم.

وقال الدكتور أحمد عبدالله رئيس عام لجنة الاختبارات، إن الكلية استقبلت حتي الآن 234 طالب و119 طالبة خضعوا لعدد من الإختبارات الطبية والبدنية والمهارية، وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية.

وأوضح كلاً من الدكتور محروس محمود محروس رئيس الكنترول والدكتور هاني جعفر مدير الكنترول ، أن الإختبارات تجري علي ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات طبية للتأكد من سلامة الطلاب واختبارات بدنية ومهارية، بالإضافة إلى الإختبار الشخصي لقياس السمات الشخصية والنفسية للطلاب.

وجدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين فى إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر احدي موقعين التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي https://tansik.egypt.gov.eg، وhttps://tansik.digital.gov.eg باستخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها.

الطلاب أسفل المظلة
الطلاب أسفل المظلة

 

بمقر اللجنة
بمقر اللجنة

 

جانب من الطلاب المتقدمين
جانب من الطلاب المتقدمين

 

صالة الإختبارات
صالة الإختبارات

 

عميد تربية الرياضية مع أعضاء اللجنة
عميد تربية الرياضية مع أعضاء اللجنة

 

عميد كلية التربية الرياضية مع المتقديمن
عميد كلية التربية الرياضية مع المتقديمن

 

لقاء مع السيدات
لقاء مع السيدات

 

نائب رئيس الجامعة يتفقد الإختبارات
نائب رئيس الجامعة يتفقد الإختبارات

 







سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اختبارات القدرات

كلية التربية الرياضية

رئيس جامعة سوهاج




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة