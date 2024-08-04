353 طالب وطالبة يؤدون اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن كلية التربية الرياضية استقبلت حتي الآن 353 طالب وطالبه بالثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للإلتحاق بالكلية، والتى بدأت فى 25 يوليو الماضي وتستمر حتى 8أغسطس الجاري بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك وفقًا للخطة الزمنية ولشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، يتم متابعة وتفقد الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات بالكلية، مضيفاً أنه يتم توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم.

وقال الدكتور أحمد عبدالله رئيس عام لجنة الاختبارات، إن الكلية استقبلت حتي الآن 234 طالب و119 طالبة خضعوا لعدد من الإختبارات الطبية والبدنية والمهارية، وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية.

وأوضح كلاً من الدكتور محروس محمود محروس رئيس الكنترول والدكتور هاني جعفر مدير الكنترول ، أن الإختبارات تجري علي ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات طبية للتأكد من سلامة الطلاب واختبارات بدنية ومهارية، بالإضافة إلى الإختبار الشخصي لقياس السمات الشخصية والنفسية للطلاب.

وجدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين فى إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر احدي موقعين التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي https://tansik.egypt.gov.eg، وhttps://tansik.digital.gov.eg باستخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها.



الطلاب أسفل المظلة



بمقر اللجنة



جانب من الطلاب المتقدمين



صالة الإختبارات



عميد تربية الرياضية مع أعضاء اللجنة



عميد كلية التربية الرياضية مع المتقديمن



لقاء مع السيدات