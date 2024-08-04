"تموين الإسكندرية": استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفى غدا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفى غدا ، وقال المهندس السيد حرز الله ، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الاوكازيون يستهدف تنشيط قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة وتحقيق الرواج التجارى، حيث يستفيد التجار من زيادة نسب المبيعات ويستفيد المواطنون من نسب التخفيضات، وهذا ما نريده وسنكثف الرقابة على الأسواق لضمان أوكازيون حقيقى يستفيد منه المواطنون معروض فيه الأسعار قبل التخفيض وأسعار بعد التخفيض مع وجود تصريح الاشتراك فى الأوكازيون معتمد من المديرية.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تستعد بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، لانطلاق فعاليات الاوكازيون الصيفي غدا ولمدة شهر.

وأشار محمود القلش إلى أن المهندس السيد حرز الله قد اجتمع مع أحمد عبد الحميد مدير الادارة العامة للتجارة الداخلية لحث الجهاز الرقابى للتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على فعاليات الاوكازيون و التأكد من التخفيضات المقدمة من المحلات المشاركة فى الاوكازيون كما شدظ على تسهيل اجراءات الاشتراك فى الاوكازيون لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المحلات و الأنشطة التجارية هذا العام.

ويشارك كل محل لمدة أسبوعين بعد تقديم طلب للاشتراك فى الاوكازيون مقدم الى الاداراة العامة للتجارة الداخلية بحيث يشمل نسبة التخفيضات، لافتا الى أن المحلات المشاركة حتى الآن تمثل قطاع كبير من الانشطة التجارية من محلات ملابس و أجهزة كهربائية و شنط و أحذية و أثاث و غيرها.