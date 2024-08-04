إنفوجراف .. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، غدا الإثنين ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحلات التجارية الإعلان عن نسبة التخفيضات وفقا لرغبة كل صاحب محلى تجارى شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وليست وهمية وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد الاوكازيون حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة بنسبة التخفيضات.