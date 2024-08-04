اليوم السابع
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إنفوجراف .. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 غدا

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:37 م
إنفوجراف .. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 غدا إنفوجراف
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى  2024، غدا الإثنين ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتتيح  وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحلات التجارية الإعلان عن نسبة التخفيضات وفقا لرغبة  كل صاحب محلى تجارى  شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وليست وهمية وأن يتم الإعلان عن  سعر  المنتج قبل وبعد الاوكازيون حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة بنسبة التخفيضات.

انفوجراف
 إنفوجراف






وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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