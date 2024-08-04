تعليم الغربية تفتتح معرض المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين 2024 بكلية الهندسة

الغربية مصطفى عادل

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور احمد محمد نصر، عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، معرض المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بحضور الدكتور مصطفى محمد عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمادوني، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الأشقر مسئول صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، و اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم تنقية التسجيل لطلاب الغربية من 51 فريق من 57 فريق وذلك بعد حذف التكرار والغير مستهدف من المشروعات، منها وشارك طلاب الغربية بعدة مشروعات فى مجاا الطاقة"Energy"، وتشمل(الطاقة الفيزيائية EGPH، والطاقة الكيميائية EGCH.

ثانيا، البيئة " Environment"وتشمل الهندسة البيئية "ENEV",والبيئة وعلوم الارض "EARV"، بجانب هندسة الروبوتات والآلات الذكية "ROBOT، الأنظمة البرمجية "Systems Software"، وتشمل هندسة البرمجيات"SOFT",والأنظمة المدمرة "EBED"

خامسا، الذكاء الاصطناعي "AI".

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعميد كلية الهندسة بتفقد المعرض، ومناقشة الطلاب في مشاريعهم المختلفة، واشادوا بابتكارات الطلاب ومجهوداتهم متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.



