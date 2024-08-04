تطبيق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية بأسوان وتفعيل مبادرة "مصر بلا غرقى"

أسوان - صلاح المسن

تسعي وزارة الشباب والرياضة، إلي تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة بكافة حمامات السباحة على مستوى محافظة أسوان، مع التأكيد على ضرورة وجود فريق إنقاذ ومعدات إنقاذ شخصية واتخاذ كافة التدابير الوقائية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وهناك إجراءات حاسمة وتفتيش علي كافة حمامات السباحة بكافة المنشآت سواء تابعة لوزارة الشباب والرياضة أو طبقًا لقانون الرياضة، وكذلك حمامات السباحة بالشركات والأندية الصحية والتجمعات السكنية بالكامل تخضع لإجراءات التفتيش وفق الضوابط القانونية الحاكمة.

واستمرارا لذلك تقوم لجان مكثفة لمتابعة حمامات السباحة التابعة للمديرية.

واستمرت الجهود للأسبوع الثالث على التوالى حملة التفتيش على حمامات السباحة العامة والخاصة بمحافظة اسوان وغلق فورى لحمامات السباحة غير المستوفاة لاشتراطات الأمن والسلامة.

وبناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فقد استمرت هذه اللجان في مراجعة تنفيذ حمامات السباحة للكود المصري للغوص والإنقاذ بالإضافة إلي تواجد مراقبين صحيين لتحليل المياه من مديرية الصحة بأسوان وعمل حملات مكثفة للتفتيش علي كافة المنشآت والأندية الرياضية والصحية العامة والخاصة للتحقق من تطبيق الأكواد الصحية الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لاستخدامات حمامات السباحة.

وباشرت لجنة من الشباب والرياضة، متابعة حمامات السباحة بنادي الكهرباء بالخزان غرب وصحاري للوقوف علن اهم سلبيات وايجابيات عوامل الامن والسلامة المتوفرة فيهما ومخاطبة إدارة النادي لسرعة التعامل مع السلبيات بصورة عاجله وتحديد مدة زمنية للتنفيذ.

وتستمر أعمال المتابعة لأنشطة حمامات السباحة بمحافظة أسوان، من خلال لجان متنوعة من مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ولجان من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ووزارة الشباب والرياضة.

وتستمر فعاليات مبادرة "مصر بلا غرقى"، وذلك من خلال رفع قدرات لاعبي السباحة البدنية والمهارية بشكل مستمر. وسط إقبال كبير علي حمامات السباحة من كافة الأعمار.

من جهته، أشار ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان إلى أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة فى حمامات السباحة والغلق الفورى لحمامات السباحة غير الملتزمة بأي من الاشتراطات والضوابط خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد تردد الالف من النشء والشباب على الأندية ومراكز الشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، شددت على المضي قدماً في اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة فى حمامات السباحة والغلق الفورى لحمامات السباحة غير الملتزمة.

ومن منطلق الحفاظ علي حياة الانسان ولكي تكون مصر بلا غرقي، ومن منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياة المواطن المصري، ووضعت الوزارة اســـتراتيجية للحد من حـــوادث الغرق ومجموعـــة مـــن الاشـــتراطات والمعايير التي يجـــب توفرها على حمامات الســـباحة والتي يتم اســـتخدامها من قبل المواطنين، حتـــى تضمـن أن يكون المســـطح المائي آمن وصالح للاســـتخدام، والهدف الأساسي من إطلاق هـــذا الكود هـــو الحد من حـــوادث الغرق وتم إعداد هذا الكود من خلال اللجنة العليا التنفيذية لمبادرة مصر بلا غرقى.

يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظة أسوان، من أجل خدمة المواطنين والنشء والشباب من خلال تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج بتلك المنشآت، وجذبهم لممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية بها، بجانب متابعة أداء تلك المنشآت للتأكد من تحقيق رسالتها في خدمة المواطن.