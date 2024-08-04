التعليم العالى تكشف تفاصيل منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2024/2025

محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية ومدارس النيل ومدارس STEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة الأمريكية وغيرها من المُتطلبات لديها، وتتولى وزارة التعليم العالى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علمًا بأنه آخر موعد للتقدم سيكون 11/08/2024 الساعة 23.59 بإجمالى 30 منحة.

جدير بالذكر أن هذه المنح تقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الأفراد والشركات عن صندوق المنح الدراسية للمدارس الحكومية (PSSF) لإتاحة الفرص للطلاب المصريين الذين تخرجوا من المدارس الحكومية وعلى درجة عالية من التفوق الدراسي.

☆ ويجب على المتقدمين استيفاء المعايير التالية:

* الطلاب المصريين خريجى المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس STEM أو مدارس النيل فى العام الدراسى 2024/2024

* أن يكون للطالب سجل أكاديمى مُتميز فى المدرسة الثانوية.

* إثبات الحاجة المالية.

* أن يكون المتقدم مُستوفى لشروط القبول بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* يجب على الطلاب اجتياز نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولى (IELTS) بدرجة لا تقل عن 5.5 درجة ودرجة كتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالى 62 درجة ودرجة كتابة 17 أو اختبار DUOLINGO بدرجة لا تقل عن 115- 120.

* يجب ألا يكون قد مر أكثر من عامين على الاختبارات المذكورة أعلاه اعتبارًا من اليوم الأول من الفصل الدراسى الذى يتقدم فيه المتقدمون.

* لمعرفة المزيد حول اختبارات TOEFL، قم بزيارة www.ets.org .

* لمعرفة المزيد عن امتحانات IELTS، قم بزيارة www.ielts.org .

* لمعرفة المزيد حول امتحانات دوولينجو، تفضل بزيارة www.englishtest.duolingo.com .

ستغطى المنحة:-

* الرسوم الدراسية والرسوم.

* السكن فى غرفة مزدوجة فى مساكن الجامعة الأمريكية بالقاهرة (للطلاب المؤهلين فقط المُقيمين خارج القاهرة والجيزة).

* مواصلات الجامعة الأمريكية بالقاهرة (للطلاب المؤهلين فقط الذين لا يقيمون فى مساكن الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

☆ للتقدم لهذه المنحة، تأكد من تحديد خانة الاختيار للمنحة فى طلب القبول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

آخر موعد للتقديم: 12 أغسطس 2024 الساعة 23.59