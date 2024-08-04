الأوقاف الفلسطينية: 23 اقتحاما للأقصى في يوليو الماضي

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قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس 23 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 43 وقتا في شهر يوليو الماضي.



وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول "انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعَّدوا خلال الشهر المنصرم من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، من حيث عدد الاقتحامات والمقتحمين، وإصدار مخططات تهويدية خطيرة طالت المسجد الأقصى والبلدة القديمة.



وأضافت أن الشهر ذاته .. شهد اقتحاما من قبل المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى، ودعا خلاله إلى تشجيع اقتحامات المستعمرين للمسجد وأداء طقوس تلمودية فيه، في محاولة لفرض سياسة جديدة لتغيير الوضع القائم في الأقصى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على الحرم الإبراهيمي، وذلك باقتحامه بشكل متكرر، واعتلاء سطحه، وعدم السماح للمصلين والوافدين وموظفي الحرم من دخوله، كما أغلقت بوابته الشرقية.