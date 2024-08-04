اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:04 م
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة على شكل مجموعات، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية.


وأشارت الوكالة، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.







المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى

المستوطنون

القدس




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