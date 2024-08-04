مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة على شكل مجموعات، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية.



وأشارت الوكالة، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.