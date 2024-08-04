اعرف معلومات عن ابدأ ومدينة الدواء الأكبر فى مصر والشرق الأوسط.. انفوجراف

كتبت : أماني سمير

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لإستغلال إمكانات كل محافظة في مصر من حيث طبيعة المحافظة والعمل علي توفير فرص العمل لأبنائها، لنجد فيديو خاص نشر على الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية "ابدأ"، عن مشروع مدينة "الخامات الدوائية" المسمي بمشروع "جيبتو فارما" بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، والذي يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وقامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتقديم تسهيلات وتطوير وإستلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية ،وقد حرصت الدولة المصرية على إنشاء هذه المدينة العملاقة للأهداف التالية:

1- المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

2 - تضم المدينة مصنعين منهما مصنع الأدوية غير العقيمة، يضم 15 خط إنتاج، ويوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية.

3 - تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى

4 - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية.



5 - مجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة.

6 - ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

7 - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

8 - تعتمد المدينة على أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد على استمرار الإنتاج في المصانع.



9 - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية حيث تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية.

10 - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب .







