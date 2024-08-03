اليوم السابع
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تعرف على مزايا محور "دعم الصناعة" من مبادرة ابدأ.. إنفوجراف

السبت، 03 أغسطس 2024 08:00 م
تعرف على مزايا محور "دعم الصناعة" من مبادرة ابدأ.. إنفوجراف ابدا
كتبت : أماني سمير

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تعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " علي ثلاثة محاور وهم محور "دعم الصناعة" ومحور "الشراكات الكبرى" وأخيرا "محور التدريب والبحث والتطوير "  .

يختص محور " دعم الصناعة " بتذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، بتسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها .

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حيث يتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.

وتم تلقى أكثر من 1000 طلب متنوع خلال أول عام من إطلاق المبادرة ما بين استفسارات حول المبادرة  الوطنية " ابدأ " وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة، ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين الجدد.







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